艋舺公園太吵了 街友嚮往清幽小天地
2016-08-29
〔記者王冠仁／台北報導〕林姓街友一開始跟大多數街友一樣，選擇街友喜於聚集的艋舺公園落腳；雖然公園人多好照應，也有愛心民眾提供食物、衣服，但相對較為複雜、吵鬧，還偶有喝醉打架事件。他嚮往清幽，某次在河濱公園散步，意外發現這塊「小天地」。
塑膠布屋頂遮雨
林男說，今年初行經該處，見該處草叢疑因工程人員進行整地工程被清光，他好奇走進察看，發現裡面有小塊空地，他原本只想種植簡單農作物果腹，但數月後草叢長高，空地逐漸「與世隔絕」，他於是用河岸旁撿來的木材、竹竿，搭配撿回來的塑膠布、繩索搭建成「屋頂」。
林說，他平時白天外出當裝潢工、粗工等臨時工，工作時若遇到屋主不要的桌椅、棉被、衣服、水桶、鍋碗瓢盆等「民生物資」，就陸續搬回來，一點一滴打造成「家」。他下班後有錢就吃自助餐、買麵包，或跟其他街友喝酒聊天、簽六合彩，喝醉就睡公園，不一定每天「回家」。
若當天沒工作，他就燒木材煮稀飯，搭配自己種植的地瓜葉、空心菜、南瓜果腹，「我還會滷豬肉！」他平時拿寶特瓶在外裝飲水機的飲用水帶回儲存，煮飯則拿水桶裝河濱公園自來水，盥洗則使用草叢後方的河水，還有1輛腳踏車代步。
2張椅子湊成床
林還說，他睡覺時以躺椅、另張椅子湊合成「床」，冬天蓋棉被、夏天點蚊香，「河邊清靜都能一覺到天亮」。下雨時他就躲進「塑膠布屋簷」，若下大雨、颳颱風，河濱水門會關閉，他就去公園等處過夜。
「每次喝醉都掉東西！」林不好意思地說，如今喝米酒、簽六合彩是他僅存的「休閒活動」，他原本有手機，但喝醉多次弄丟不少次手機索性不辦，也與親友漸漸失聯。他很想找如大樓清潔工等固定工作，無奈「僧多粥少」，只好有一天沒一天過著「沒水、沒電、沒通聯」的原始生活。
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