街友河濱搭屋 草叢掩護獨樂樂
〔記者王冠仁／台北報導〕2名女大生騎腳踏車，在台北市華江橋下河濱公園看夜景，手機放在車前置物籃的包包內，林姓街友路過，順手將手機與腳踏車偷走。女大生報警求援，警方根據手機定位訊號循線查找，一路找到河濱公園外，還鑽進比人還高的草叢內，這才發覺林男在草叢中搭屋居住，過著「幕天席地」的生活，員警覺得不可思議：「台北大都會竟有現代原始人！」
偷手機被發現行蹤
警方調查，2名女大生日前傍晚相約騎腳踏車出遊，分騎各自的腳踏車來到台北市華江橋下河濱公園，臨時起意將車停在橋墩旁，沿樓梯攀爬上華江橋看夜景。2女認為當時河濱公園人潮不多，且只上橋「看一下」，一時疏忽將手機連同包包放在腳踏車置物籃內，5分鐘後下橋發現，其中1輛腳踏車不見，包包和手機也消失，前往附近派出所求援。
女大生告訴警方手機有開定位功能，警方查詢發現定位訊號在遭竊地點不遠的草叢處，員警當晚7點多前往查找，拿手電筒照著比人還高的草叢，好不容易發現有一條被人踩出的「小徑」，心裡直覺：「怎麼可能在這裡？」一度懷疑定位訊號準確性。
但員警不死心，仍走進「小徑」探看，才發覺原來別有洞天，從一個分岔處左切，發現有一塊小空地、一小塊菜園，還有一間人為搭建的簡陋「小屋」。
雖找到「小屋」，但周邊凌亂且無燈源，無法找到手機確切位置，警方研判「屋主」會返回，3小時候再次出擊，發覺63歲林姓街友睡在小屋內。
住8個月 未遇河水上漲
林聲稱，他住在該處已8個月。員警勘察，小屋距離河水最近處只有3大步距離，可能受益於河濱公園的防洪效果，小屋並未遭遇河水上漲被淹掉的情況。
對於警方找上門，林辯稱，當時喝醉以為腳踏車是無主物才牽走，不知道置物籃內有包包和手機。警方訊後依竊盜罪將他送辦。
萬華社會福利中心表示，志工曾聽聞有少部分街友不願「群聚」，不過，並未聽對於林姓街友獨自在草叢中生活的事情。
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