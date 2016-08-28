異物梗塞、窒息 嬰幼兒頭號殺手
2016-08-28
〔記者吳仁捷／新北報導〕衛福部統計，事故傷害為台灣嬰幼兒主要死因，其中又以「異物梗塞、窒息」高居死因第一位，新北市消防局昨舉辦「新北消防保平安，寶寶爬行好健康」活動，現場示範嬰幼兒CPR和寶寶哈姆立克急救法步驟。新北市消防局第一大隊高級救護技術員江家豪指出，民眾發現家中嬰幼兒異物梗塞、窒息，首先撥打119，待救期間施加嬰幼兒心肺復甦術，首先拿毛巾墊在嬰兒頸部，暢通呼吸道，並在嬰幼兒兩乳頭連線下一指幅處，以兩拇指按壓30次，再吹2口氣，吹氣時罩住嬰幼兒的口鼻，接續循環動作急救到救護員接手為止。
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