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揪一夜情 完事反悔告網友性侵

2016-08-28

〔記者張文川／台北報導〕台北市女子小欣（化名）去年4月與男友吵架，她心情不好，在手機交友軟體「BEE TALK」與陌生陳姓男網友聊天，在旅館發生一夜情，事後後悔，被家人發現異樣追問，小欣遂謊稱遭性侵，男友知情後痛哭問她：「妳為什麼要放過他？」她為了安撫男友，硬著頭皮報案提告；台北地院認定陳男未違反小欣意願，判陳男無罪。可上訴。

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