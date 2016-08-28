一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子

2016-08-28

〔記者陳慰慈／新北報導〕常姓台商的妻子前年12月整理老公的行李箱，意外發現一顆硬碟，內竟存有老公與黃姓女友人的性愛照片及與2名孩子歡樂慶生照，才驚知老公外遇，並將私生子登記在父母戶籍，怒告2人通姦並提出民事求償，新北地院日前判常男、黃女須賠償常妻40萬元；刑事部分，2人已各遭判徒刑6月確定，得易科罰金18萬元。