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中國QQ買個資 20天盜刷40萬

2016-08-28

〔記者陳慰慈／新北報導〕22歲的吳姓男子涉嫌透過中國網路通訊軟體「QQ」收購陳姓男子的個資及信用卡資料，再假冒是陳男撥打電話給發卡銀行，申請變更信用卡帳單地址、電子信箱，並將連絡電話更改為自己的手機號碼，之後，在網路商店大肆購買高單價商品如iPhone手機、遊戲點卡，不到20天就盜刷陳男40多萬元，直至吳男到銀樓欲刷卡買近6萬元金飾，店家起疑通知銀行，吳男犯行才曝光，新北地檢署依詐欺、偽造文書等罪將他起訴。

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標題：中國QQ買個資 20天盜刷40萬


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