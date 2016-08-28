逃犯背3罪 警埋伏半天又起獲槍毒

2016-08-28

〔記者黃捷／台北報導〕30歲賴姓男子涉多起毒品案，且身背毒品、侵占及槍砲3條通緝，為躲避警方查緝，不僅住在門禁森嚴的社區大樓，還隨身攜帶改造槍彈防身，但前天遭警方逮捕時，連槍都來不及掏，就被當場制伏。

新北市新莊警分局中平派出所日前擴大追查毒品案件，發現賴嫌涉案其中，且遭到新北、桃園地檢署通緝，隨即調閱監視器鎖定他使用的車輛，得知他藏身在五股地區。

員警蔡文懷、吳栢辰、徐慶國及楊振興前天凌晨1點半前往埋伏，苦等12個小時，直到下午1點半，終於見賴嫌睡眼惺忪走出社區大門，隨即上前逮人。

賴嫌自知逃不了，只好束手就擒，警方並從他的隨身包包內起獲海洛因1包、安非他命1包、改造手槍1支及10發子彈，詢後依毒品、槍砲罪嫌移送法辦，再依通緝罪將他解送歸案。