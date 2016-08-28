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賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位

2016-08-28

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子曾芳逸涉嫌承租捷運江子翠站旁民宅當賭場，還上網PO牌訊揪牌友，標榜提供數十種飲料、按摩椅、抽菸陽台及方便停車，為招攬賭客，強調距台北市只有一橋之隔等訊息，不少人趨之若鶩；新北市海山警方昨凌晨佯裝賭客混入破獲，曾嫌等人都大吃一驚，乖乖就逮。

強調緊鄰捷運站

「徵固定牌友」，網路近來流傳賭場公然上臉書攬牌咖的訊息，主嫌標榜距捷運江子翠站只有一分鐘，而且環境舒適明亮單純，還提供數十種冷熱飲、按摩椅；海山警分局偵查隊發現後，昨凌晨3點許，幹員喬裝賭客進入，發現生意不差，有10人在場，幹員暗中聯繫門外的同事進入，表明身分時，37歲嫌犯曾芳逸與牌咖還以為是開玩笑，員警一出示證件，眾人驚覺警察上門了，桌上賭資根本來不及藏起來，全被查獲。

警方查出，37歲男子曾芳逸上網刊登打300底的麻將牌局，還要牌友備妥銀彈，恕不虧欠；曾嫌稱，他以每月3萬1000元，承租這處民宅當賭場，6月開張以來，因風聲緊，不時變換地點。

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  • 男子曾芳逸開設賭場，上網揪牌咖，還備有按摩椅攬客。（記者吳仁捷翻攝）

    男子曾芳逸開設賭場，上網揪牌咖，還備有按摩椅攬客。（記者吳仁捷翻攝）

  • 男子曾芳逸在捷運江子翠站旁開設賭場，還上臉書揪牌咖。（記者吳仁捷翻攝）

    男子曾芳逸在捷運江子翠站旁開設賭場，還上臉書揪牌咖。（記者吳仁捷翻攝）

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