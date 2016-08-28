4歲女墜4樓倒血泊 父熟睡不知
2016-08-28
〔記者陳薏云／新北報導〕爸爸熟睡未注意，竟讓4歲女兒墜4樓！26歲陳姓男子前晚帶著4歲獨生女入住中和區景平路一間賓館4樓客房，隔天早上父親還在熟睡時，女童玩耍不慎從床頭旁的窗戶墜樓，倒臥血泊中，過程中一度撐起身體想要求援，最後仍不支倒地，造成顱內出血、氣胸，目前仍在醫院開刀急救。
警方調查，26歲陳姓男子家住汐止，是一名鐵工師傅，與前妻離婚後就跟女兒相依為命，平日早上工作時，女兒就交給爺爺奶奶照顧，晚上及假日則親自照顧女兒，前晚下班後，因隔天與朋友相約在中和見面，因此帶著4歲女兒於前晚8時許入住中和區的賓館。
陳男向警方表示，前晚睡覺前有喝點小酒助眠，清晨隱約看見女兒已經起床獨自玩耍，但因倦意又睡回籠覺，接著早上約9時許，突然聽到樓下一陣吵雜且不斷有人呼救，房間也不見女兒身影，才驚覺女兒發生意外。警方調查，女童在床上玩耍，疑站在床頭探頭看窗外，加上窗戶未關才會不慎墜落。
女童一度起身喊要媽媽
女童墜落後，路人經過嚇得急忙報警，女童更一度努力撐起弱小的身子爬起來想要求援，並哭喊著「要媽媽」，不料往前爬了約3步左右仍不支倒地，地面上血紅一片，救護人員到場後發現女童前額約有5公分撕裂傷，且頭部開放性骨折，入院後更有氣胸、顱內出血情形。
未看好女兒 父自責落淚
案發後陳男情緒幾乎崩潰，相當自責沒有看好孩子，於派出所做筆錄時更難掩悲傷落淚，警方替其酒測數值為零，目前已排除外力，朝意外偵辦。
律師林富貴指出，針對未成年子女，家長有保護、教養義務，家長應注意、能注意、未注意，恐有「過失」之責。
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