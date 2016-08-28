藉學佛竊同修 假義工盜刷71萬

2016-08-28

〔記者劉慶侯／台北報導〕54歲男子蔡南輝，利用位於新北市金山區的法鼓山等宗教團體舉辦活動或禪修機會，申請擔任義工，伺機竊取信徒皮包內財物和信用卡，再到金飾店盜刷典當換取現金。台北市刑警大隊偵三隊循線逮獲蔡男，除移送法辦外，另擴大偵辦中。

警方日前連續接獲民眾報案，指稱在參加宗教禪修或寺廟活動後，即接獲發卡銀行電話，詢問是否有到台北市東區百貨公司的金飾專賣店消費購買金塊等物，始察覺金融信用卡遭人竊取及盜刷，經調查發現共遭盜

刷16筆，金額達71萬餘元。

參加法鼓山等宗教活動

北市刑大偵三隊根據被害人簽帳單、遺留店家客戶資料、過濾店家錄影監視畫面，發現犯嫌為一名中年男子，外型特徵短髮、戴眼鏡、身材瘦小、肩背白色提袋，提供畫面給被害人指證，一眼即認出是同為參加宗教活動的義工蔡南輝。

警方調查，被害人等均是因參加宗教活動或禪修時，將皮包置放置物櫃內，蔡嫌利用假冒擔任義工便利，趁機竊取置於皮包內信用卡後前往盜刷，事後為逃避警方查緝，甚少返家居住。

警方經多日跟監埋伏，25日發現蔡嫌溜回新北市三重住處，立即將他逮捕，現場起獲盜刷時所穿著衣服、盜刷手錶及現金17萬7千元等證物，詢後依涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等罪移送台北地檢署偵辦。