藝人路斯明弟弟 抓寶搞成擄鴿勒贖

2016-08-28

〔記者陳恩惠、鍾智凱／台北報導〕已故竹聯幫創幫元老、總護法陳功之子、藝人路斯明同父異母的弟弟陳宏，近來和2名國中同窗瘋玩「寶可夢」，意外在北市外雙溪發現有處鴿舍，因缺錢加上好玩，偷走200隻鴿子、120顆鴿蛋並勒贖500萬元，台北市士林警分局前天晚間趁3嫌取款逮獲，訊後依竊盜、恐嚇取財等罪嫌送辦。

開價500萬降到210萬 取款被捕

士林警方清點救出的162隻鴿子，發現其中119隻因超過60小時未吃未喝已死亡，倖存的43隻鴿子奄奄一息，120顆鴿蛋亦全遭悶熟，陳姓鴿主欲哭無淚地表示，其中有隻比利時賽鴿身價上百萬，這次損失至少千萬元；至於負責管理鴿舍的謝男則驚呼，他與陳功是多年好友，沒想到賽鴿竟會被好友的兒子偷走勒贖。

陳姓鴿主24日發現鴿舍遭竊，歹徒留下寫有手機號碼以及「請勿報警，違者全殺」的電腦打字恐嚇紙條，經他連續2天主動去電討價還價，由500萬元降至210萬元，雙方約定前晚6點在大直美麗華影城售票窗口前交款。

士林警方據報，出動20名警力變裝埋伏，3嫌卻多次臨時更換交款地點，最後約定在北市樂群一路的基隆河濱公園交款。警方根據勒贖電話，先鎖定打扮成滑板玩家的陳宏，再陸續逮捕騎機車在周邊警戒的張峻豪，以及騎自行車負責出面取款的共犯林御乘，然後前往至善路的廢棄空屋援救被擄的賽鴿。

警方查出，3嫌犯案前備妥勒贖用的王八機，先破壞鴿舍周遭沿路的監視器再破門，利用鴿舍8只鴿籠塞入百餘隻鴿子，然後駕著偷來的小貨車載運，不料半途車輪卡在山溝，陳嫌只好棄車徒步返家，駕著自家轎車搬運賽鴿，選定至善路一家廢棄鐵皮屋內藏放。

路斯明經紀人表示，路斯明自小就被帶出國，兄弟幾無接觸，不便回應此事。