飛行傘玩家 虎頭山遇亂流摔死
2016-08-28
〔記者佟振國／南投報導〕52歲盧姓男子昨在南投縣埔里鎮虎頭山玩飛行傘，疑在空中遭遇亂流，導致傘具失去平衡，高速旋轉墜落地面，盧男頭部撞擊水泥階梯，頭顱破裂當場死亡，這是虎頭山飛行傘起降場20多年來首宗意外死亡案，發生原因正由檢警調查釐清。
虎頭山海拔高度約600公尺，視野遼闊，又接近市區，交通便利，是中部地區飛行傘運動的勝地，不料昨天下午近2時卻驚傳意外。
失去平衡 撞水泥階梯
家住台中市的盧男原本已從虎頭山的平台緩坡順利起飛，在空中盤旋，接近山邊時卻遭遇亂流。目擊的譚姓玩家說，盧男原本完整的傘具出現單邊「夾翼」現象，右邊的傘收起，失去平衡，瞬間如陀螺般高速旋轉，當時離地高度不到100公尺，可能來不及排除狀況，或空中高速旋轉時產生極大G力，導致人昏迷，直接墜落至一處私人飛行場地面。
不幸的是，地面雖有大片草皮、樹林，盧男卻不偏不倚掉到水泥階梯上，頭部重擊地面，雖戴了安全頭盔及其他護具，但撞擊的力道太大，頭盔破裂變形，頭部受到重創、腦漿四溢，當場死亡，消防隊獲報趕到救護時也只能無奈收隊，檢方訂今天相驗確認。
陪同盧男飛行的台中市飛行傘協會人員指稱，盧男接觸飛行傘運動約2年，已取得中級證照，能自行飛行，每週會到埔里飛行3、4次，昨天意外發生時，距地面高度約5、60公尺，當時發現他的飛行傘出現「夾翼」，立即以無線電通知他儘快拋副傘自救，但無回應，就見他直接墜落地面。
盧男家屬接獲噩耗從台中趕至，他就讀大學的女兒無法接受，傷心痛哭。
家屬指出，盧男從事廣告招牌及高空作業工程，有專業的國際繩索技術證照，近幾年則處半退休狀態，妻子數年前罹癌過世，他則寄情於飛行，家人都認為飛行傘運動有高風險，勸他放棄，但盧男仍獨鍾這項運動。
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