出國停車堵門5天 店家氣踹車反挨告
2016-08-28
正對門口 沒留電話
〔記者邱俊福／台北報導〕6月初有女車主將車停在中市民宅中間後出國10天，引起撻伐；北市大安區永康商圈日前也有一家專賣沉香及茶葉的「真剛堂」，門口被一輛轎車堵住5天，因梁姓車主出國無法聯絡，店家氣得報警拖吊還踹車，最後鬧上警局。
沒畫紅線 不算違停
知名的沉香專家、「真剛堂」負責人陳逸凱說，15日下午外出吃飯，返店卻見一輛轎車停放店門前，堵住出入口，但車主沒留聯絡電話，他只好通報轄區警方與里長到場，唯因巷內沒有畫紅線，該車並未違停，而屬於道德問題，他只好在車子擋風玻璃張貼「怎麼不留電話呢」，希望車主看到趕緊開走。
等了3天 留字踹門
警方根據車籍資料訪查，才知該車是公司車，住在北市大直區的車主是老闆，但已出國，員工無法聯繫老闆。
車主返國 要告毀損
轎車停到17日，陳某愈想愈氣，忍不住踹車門，在車窗張貼「你是一位惡質的人」、「妨礙了我的自由」。
大安警分局研究法條後，19日依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款規定，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車者」拖吊且開單告發。梁姓車主20日返國，通知員工去拖吊場取車，發現車門凹陷，調閱監視器後，告陳逸凱毀損。
店家氣炸 也要反告
陳逸凱說，開店4年多，從未遇這種情況，曾懷疑對方刻意堵住出入口，根本是要勒索，對方若不撤告，他會反告妨害自由、疑似恐嚇取財與要求賠償營業損失。
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