住摩鐵遭偷拍勒索 69對愛侶住過同房間
臉書私訊 遭索50萬
〔記者何宗翰、蔡清華／綜合報導〕高雄市一對夫妻7月底開心到台中市旅行，入住黎明路雲河概念旅館，不料日前收到臉書私訊，竟附上夫妻在旅館內的私密照，勒索50萬元，否則就公開性愛畫面，夫妻氣得報警。台中市警方調查，在房內搜出2具針孔攝影機，而7月底迄今有69對情侶住過該房，可能都遭偷窺、拍攝了。
被害夫妻透過友人在臉書「爆料公社」貼文指出，7月30日住進雲河概念旅館一晚4980元的「夢幻琉璃」房型，卻遭房內的針孔錄影。8月24日歹徒透過臉書勒索，他們不願妥協，歹徒竟威脅將私密性愛光碟流入市面，「各大網站和朋友到時就好好欣賞妳的騷姿和貴先生的雄風」；他們選擇勇敢面對，24日晚間向高市仁武警分局澄觀派出所報案。
這對50多歲夫妻報案時神情鎮定，但很生氣，頻說：「太誇張！」、「真不可置信！」歹徒第一次臉書私訊勒索時，夫妻以為是詐騙集團，沒想到竟然真有影片，因此決定公開，否則不知還會有多少人被偷拍。
警搜出2針孔攝影機
夫妻告訴警方，根據畫面上的拍攝角度，他們懷疑針孔偷裝在電視上方的櫃子，澄觀所24日以最速件通報台中市警四分局，台中警方趕往旅館，在這房間的天花板、車庫，搜出2具針孔攝影機，且連接旅館的電源，可長時間偷拍，攝影機內是3G的SIM卡，可遠距監看，並將檔案上傳至雲端。警方調查，7月30日迄今已有69對情侶或夫婦入住，可能都遭偷拍，但初步清查，除報案夫妻之外，其他人均未接獲勒索訊息，旅館業者也未接獲恐嚇勒索電話。
遭設局? 摩鐵內鬼?
警方調查，被害夫妻晚間6點多登記房間，直到10點多才入房，不排除是遭人設局偷拍，或熟知旅館內部的人所為。警方表示，曾有歹徒在摩鐵外鎖定名車，偷拍車主與女性在房內的私密舉動，再僱徵信社根據車號查出個資後，向車主勒索。
本案卻是用臉書私訊勒索，懷疑歹徒可能針對個案設局，或根據車牌查出個資，也不排除內神通外鬼。
雲河概念旅館官姓主任表示，旅館定期進行反針孔檢查，但針孔偽裝成火災警示器安裝在天花板，且歹徒使用先進機型，以致紅外線掃描不到。現已派人逐層逐間檢查，確認沒有其他針孔攝影機，並將尋求專家協助，旅館絕對會負該負的責任。
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