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1警退彈匣1警開槍 及時化解殺警危機

2016-08-28

記者周敏鴻／特稿

圳頂派出所警員林彥志、李俊億分別服務9年多與7年多，人犯在押解途中襲警、搶槍，2警即時卸下彈匣、適時開槍的機警反應，獲得長官肯定；但資深員警提醒，毒犯為了逃脫，假裝上廁所、嘔吐、癲癇等怪招很多，員警解送要格外小心。

李俊億昨天在被襲擊的第一時間，能在混亂中卸下彈匣，是襲警奪槍案平安落幕的關鍵，萬一彈匣未立即卸下，曾嫌搶到手槍後開槍，恐釀嚴重死傷；而林彥志適時開槍打傷陳女，對曾嫌產生嚇阻效果，創造制伏2嫌的機會，也獲長官肯定。

資深刑警說，2警解送2嫌，1警必須開車，實質上是1警戒護2嫌，稍有輕忽就可能遭受攻擊。由於毒犯害怕入監後不能吸毒、毒癮犯了比死還難過，所以總是想盡辦法脫逃。

解送人犯是移動的過程，早被吸毒慣犯認定是逃脫的好機會，資深員警提醒，吸毒慣犯解送中，不論他們假意要上廁所，或假裝癲癇、嘔吐，無非都是想要解除手銬，趁警方稍微分心就逃跑。

資深員警提醒，解送吸毒慣犯的全程要全神貫注，若有狀況就要停車，讓駕車的員警也能幫忙，恢復到2警解送2嫌的狀態，才能避免吸毒慣犯有機可乘。

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  • 警員林彥志（右）、李俊億（左）說明遭襲奪槍的過程。（記者周敏鴻攝）

    警員林彥志（右）、李俊億（左）說明遭襲奪槍的過程。（記者周敏鴻攝）

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