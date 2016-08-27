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測試符合國際標準 BB槍達人喊冤

2016-08-27

〔記者黃欣柏、邱俊福／台北報導〕BB槍達人廖英熙（見圖，怪怪貿易提供）創立的「怪怪貿易」公司，部分玩具槍被警方認定有殺傷力，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，廖英熙昨表示，警方把影響槍枝威力的要素做了改變再測試，對業者不公平，「真的很無奈！」

「怪怪貿易」公司生產的自有品牌「G&G」曾被美國網站評為「最實用BB槍」冠軍，年營收超過4億元，還被生存遊戲玩家譽為台灣之光。

警方查扣的玩具槍型號是G96，「具殺傷力」的認定標準是擊發動能超過20焦耳，用廠商的方式測試僅約15、16焦耳，但警方鑑定是27焦耳。

廖英熙說，該批槍枝準備要外銷歐洲，工廠測試是依據國外認定，用12公斤瓦斯擊發5.95mm塑膠彈，但警方卻用22公斤瓦斯去擊發6mm鋼珠，「像把車子零件換掉再去測速」，測出的殺傷力自然有落差。

警：依法認定有殺傷力

刑事局鑑識科回應，22公斤與12公斤瓦斯鋼瓶，市面上都買得到，才以22公斤瓦斯鋼瓶測試，且法規規定須以金屬彈丸測試，超過標準就認定有殺傷力，全依法規處理。

對此，廖英熙說，警方將測試強度拉到極限，應是為了預防有心人作惡，但就像鄭捷砍人，「總不能法辦製造刀子的工廠吧？」他努力打造台灣品牌，不樂見商譽被警方執法影響。

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  • BB槍達人廖英熙表示，警方把影響槍枝威力的要素做了改變再測試，對業者不公平。（怪怪貿易提供）

    BB槍達人廖英熙表示，警方把影響槍枝威力的要素做了改變再測試，對業者不公平。（怪怪貿易提供）

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