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毒蟲填單求救 銀行員智逮藥頭

2016-08-27

〔記者陳薏云／新北報導〕25歲藥頭廖浩亦吸收21歲羅姓男子幫他販毒，卻被羅男吸光毒品，廖嫌憤而擄走羅男痛毆、簽本票，強押至銀行辦理人頭帳戶以便轉賣給詐騙集團，羅男偷偷在申請表潦草寫下「幫我報警，後面那人押著我」，行員警覺報案，將廖嫌當場逮獲。

想養下線 毒反被吸光

警方調查，廖嫌半年開始賣K他命給羅男，見羅銀貨兩訖、個性爽快，月前將10包（每包1公克），黑市價約1萬5000元的K毒交給羅男，叫他當下線去銷貨，若成功賣掉，日後可讓羅用「批發價」買K毒，不料羅男人間蒸發，廖嫌才知被羅男吸光，根本沒賣出去。

廖嫌不滿被黑吃黑，24日凌晨夥同綽號「阿志」、「小光」及某男子，赴羅男家將其擄走，帶往新北市新店區的摩鐵棍棒行刑，用槍抵頭，將羅男欠的1萬5000元加碼到15萬元，叫他籌現金，羅被打得全身傷，被迫簽下50萬元本票。

廖嫌要不到現金，24日下午又押羅男到新北市永和區中正路一家銀行，叫羅男申請一個「可大額轉帳」的人頭帳戶，欲轉賣給詐騙集團洗錢用，羅男一邊發抖一邊填資料，趁坐在身後的廖嫌不注意，在申請人簽名欄寫下「幫我報警，後面那人押著我」，Ｌ姓女行員看到，機警拿紙回寫「哪位？」羅男寫下「後面黑衣那位」，Ｌ女立刻報警。

廖嫌被趕來的警方逮捕，承認與羅男有毒品買賣糾紛，但不承認擄人及強迫辦理帳戶，表示自己只是「跟著羅男」。警方將廖嫌依恐嚇、妨害自由、毒品、重利、傷害等罪移送法辦，並對羅男驗尿後，依毒品罪函送。

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  • 廖姓藥頭逼欠錢的羅姓毒蟲轉賣帳戶，羅男機智在銀行申請表上求救。（記者陳薏云翻攝）

    廖姓藥頭逼欠錢的羅姓毒蟲轉賣帳戶，羅男機智在銀行申請表上求救。（記者陳薏云翻攝）

  • 廖姓藥頭逼欠錢的羅姓毒蟲轉賣帳戶，羅男機智在銀行申請表上求救。（記者陳薏云翻攝）

    廖姓藥頭逼欠錢的羅姓毒蟲轉賣帳戶，羅男機智在銀行申請表上求救。（記者陳薏云翻攝）

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