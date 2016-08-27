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愛惜羽毛沒當小三? 法官不信D奶模

2016-08-27

〔記者楊國文／台北報導〕擁有32D好身材的許姓模特兒，遭林姓男友的妻子指控是小三，還公然攜手赴日本等地出遊、穿情侶裝看五月天演唱會，並侵門踏戶和她兒女在中秋節一起烤肉，已準備當後母，侵害婚姻權。許女喊冤稱，她是專職模特兒，正在演藝圈發展，重視名譽，很愛惜羽毛，若一開始知道林男已婚，不會和他交往。高等法院認為，許女知悉林男已婚仍持續交往，造成林妻身心痛苦，昨判應賠20萬元定讞。

判賠元配20萬

林妻30多歲，原任職資訊業主管，婚後辭職協助丈夫創業有成，育有一對子女。

林妻指控，前年1月，無意間發現丈夫外出運動返家後，運動褲口袋卻多1個保險套，她不動聲色，又查出丈夫竟無端替許女支付其百萬名車的車貸、勞保等費用，並發現兩人親密照，丈夫至此才承認和許女交往2年多，多次國內、外出差也帶她同行，有時佯稱假日或晚上加班，其實是和許女幽會。

林妻氣得狀告許女求償，控訴許女介入其婚姻，使她身心飽受煎熬、失眠且不斷落髮，要求賠償精神慰撫金60萬元。

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