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20瓶飲料限5秒結帳 無理婦激怒店員

2016-08-27

〔記者湯世名／彰化報導〕53歲謝姓婦人昨到統一超商，一口氣拿了近20瓶飲料，要店員「5秒內結帳！」且金額「控制在500元以內」，不料金額逾600元，謝婦情緒失控，與店員爆發口角衝突，警方將她帶回派出所管束，才結束鬧劇。衝突畫面被PO網，有網友說，5秒內結帳太強人所難；還有人說，店員真難為，還要被人羞辱，該名店員已經很克制了。

統一超商發表聲明指出，店員一開始還很心平氣和處理結帳事宜，但婦人持續鬧事，才引起店員出現氣憤情緒；據了解，婦人已不是第一次到這家門市鬧事，造成店員極大精神壓力，呼籲大家能夠尊重門市夥伴。

據民眾PO上臉書「爆料公社」的影片內容顯示，謝婦昨凌晨1時到彰化市中山路秀傳醫院旁的統一超商購物，她拿了近20瓶飲料放在櫃台，要求店員「5秒內結帳！」且金額不得超過500元，結果金額超過600元，引發謝婦不滿，拉高嗓門說「快點啊，算好！不結就不付錢！」店員不甘示弱說「那不要結帳！」謝婦稱「不結就不結啊！」店員說要報警，她則回稱「報警就報警啊！」

秀傳醫院的警衛前來處理，民眾也上前勸解，向謝婦說「人家店員也是領薪水的，不要這樣為難人家！」不料謝婦稱「我要他5秒內結帳啊，且竟然超過500元！」店員當場氣得砸飲料，謝婦也不甘示弱，把飲料朝櫃台丟去，店員怒氣沖沖高喊「出去！」

彰化警分局民族路派出所派員到場，試圖將謝婦帶回派出所，她堅持不肯上車，與員警發生拉扯，還當街尖叫，花好幾分鐘，才將她載回派出所。

派出所長謝文昇指出，經了解謝婦疑有精神方面疾病，家屬說她領有身心障礙手冊，曾有就醫紀錄，警方把謝婦交由家屬帶回。

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  • 婦人無理要求店員5秒結帳近20瓶飲料，並拿飲料回擲給店員。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

    婦人無理要求店員5秒結帳近20瓶飲料，並拿飲料回擲給店員。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

  • 婦人無理要求店員5秒結帳近20瓶飲料。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

    婦人無理要求店員5秒結帳近20瓶飲料。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

  • 事後婦人拒上警車，一度與員警拉扯。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

    事後婦人拒上警車，一度與員警拉扯。（記者湯世名翻攝自爆料公社）

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標題：20瓶飲料限5秒結帳 無理婦激怒店員


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