| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
 首頁 > 社會

病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵

2016-08-27

摀口鼻 抓後腦撞地

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有夠惡劣！張姓男子吸毒後到醫院，見落單的女護理師，突然摀住她口鼻、緊掐脖子，抓起她的後腦勺猛擊地板，在她無力反抗時性侵，院內人員搭救時，張嫌竟大喊「給妳死！」再度掐她的脖子，將她的頭撞擊地面，造成女護理師缺氧一度命危。案經檢方起訴，新竹地院昨依強制性交、殺人未遂等罪判刑15年。

法官調查，23歲張男有多項毒品前科，去年10月5日在家吸食安非他命後，赴醫院照顧住院的父親，卻因性慾高漲，躲藏在醫院的女廁並將門反鎖，脫光衣物，伺機找對象下手，但被行政人員發現驅離，向警衛通報。

廁所被趕 換辦公室

張男不死心，轉往檢驗科辦公室躲藏，見女護理師值班落單，猛抓她胸部，摀她口鼻、緊掐脖子。

為阻止女護理師求援，張男將她拖往走道底端，並重壓在地，抓起後腦勺猛力撞擊地板，撕毀內褲性侵。

護理師被掐昏 瀕死

院內人員聽見女護理師呼救聲，急忙上前搭救，張男竟動殺機，大喊「給妳死！」使出全力要掐死女護理師，甚至將她的頭撞擊地面，所幸院方人員及時制止，但被害人已昏迷翻白眼，瀕臨窒息命危。

張男落網後辯稱，因患精神病需服用藥物，犯案前又曾吸毒，才失控犯案，並否認性侵，供稱性器官沒進去也沒射精，他只想傷害女護理師，不想殺人。但被害人脖子與衣服，都驗出張男精液DNA，讓他無法狡辯。

辯吸毒失控 判15年

法官認為，張男在案發前能正常與人對話，並躲避警衛追查，其暴行與吸毒、精神障礙無關，且經鑑定確認張男有反社會人格，因此判刑15年。

廣告
  • 埋伏醫院逞慾

    埋伏醫院逞慾

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.