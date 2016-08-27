病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵
2016-08-27
摀口鼻 抓後腦撞地
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有夠惡劣！張姓男子吸毒後到醫院，見落單的女護理師，突然摀住她口鼻、緊掐脖子，抓起她的後腦勺猛擊地板，在她無力反抗時性侵，院內人員搭救時，張嫌竟大喊「給妳死！」再度掐她的脖子，將她的頭撞擊地面，造成女護理師缺氧一度命危。案經檢方起訴，新竹地院昨依強制性交、殺人未遂等罪判刑15年。
法官調查，23歲張男有多項毒品前科，去年10月5日在家吸食安非他命後，赴醫院照顧住院的父親，卻因性慾高漲，躲藏在醫院的女廁並將門反鎖，脫光衣物，伺機找對象下手，但被行政人員發現驅離，向警衛通報。
廁所被趕 換辦公室
張男不死心，轉往檢驗科辦公室躲藏，見女護理師值班落單，猛抓她胸部，摀她口鼻、緊掐脖子。
為阻止女護理師求援，張男將她拖往走道底端，並重壓在地，抓起後腦勺猛力撞擊地板，撕毀內褲性侵。
護理師被掐昏 瀕死
院內人員聽見女護理師呼救聲，急忙上前搭救，張男竟動殺機，大喊「給妳死！」使出全力要掐死女護理師，甚至將她的頭撞擊地面，所幸院方人員及時制止，但被害人已昏迷翻白眼，瀕臨窒息命危。
張男落網後辯稱，因患精神病需服用藥物，犯案前又曾吸毒，才失控犯案，並否認性侵，供稱性器官沒進去也沒射精，他只想傷害女護理師，不想殺人。但被害人脖子與衣服，都驗出張男精液DNA，讓他無法狡辯。
辯吸毒失控 判15年
法官認為，張男在案發前能正常與人對話，並躲避警衛追查，其暴行與吸毒、精神障礙無關，且經鑑定確認張男有反社會人格，因此判刑15年。
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