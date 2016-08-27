漁船遭撞失蹤64H 船長陳屍活水艙
大船撞小船 竟落跑
〔記者劉禹慶、吳正庭／綜合報導〕58歲船長許阿件獨自開著5噸的「玉豐春號」漁船，在澎湖海域與53噸的「年豐富66號」漁船發生碰撞，年號未立即通報或停船查看，遭撞的玉號64小時後，在金門外海被發現，船頭受損嚴重，船尾遮陽船桿也斷裂，許阿件卻陳屍後甲板活水艙。
玉號昨被拖回金門料羅港，由於活水艙平常艙門都緊閉，許卻陳屍其中引起質疑。檢方表示，許阿件鼻子隱約有進水，是否因此溺水、昏迷致死，或有他殺可能，目前很難判定，待解剖釐清。
澎湖海巡隊指出，8月23日上午8時40分接獲第13巡防區通報， 「玉豐春號」漁船家屬報案，稱玉號與「年豐富66號」漁船在澎湖七美西南3浬發生碰撞後失聯。
海巡隊調派2艘海巡艇前往搜尋，漁業電台以群呼方式廣播附近船隻協尋，同時申請直升機搜尋。
漂流到金門海域
25日晚間9時50分，玉號在金門南35浬處被澎湖外垵籍「聖合發號」漁船發現，現場離澎湖約80浬遠，當時玉號船艙進水，因船隻距金門較近，請金門海巡隊派艇前往處理。
金門海巡隊組主任沈明豪指出，3573艇昨凌晨3時28分登上玉號搜救，發現甲板空無一人、油有八分滿，處於無動力狀態，後甲板的活水艙蓋打開，在艙內找到呈半仰坐姿、已無生命跡象的船長許阿件。
玉號由船長家屬委託的「振瑞發號」漁船到場拖帶，海巡艇從旁戒護，昨上午10時20分駛入金門料羅港，玉號船頭受損嚴重，船尾遮陽船桿斷裂，海巡及金門警方到場蒐證，家屬下午趕抵金門。
事發時年號船上有6人，玉號僅船長1人，年號擦撞玉號時，船艏有明顯擦撞痕跡，年號卻未立即通報或停船查看，拖延多時，才於8月23日7時15分，由家屬向七美安檢所報案，延誤搜救時機。至於許阿件陳屍活水艙，海巡隊先報請金門地檢署相驗及採證，再移至澎湖地檢署偵辦。
臉有疑似撞擊裂傷
金門地檢署主任檢察官聶眾昨表示，初步相驗，死者右額頭、眼睛上方有道4公分長，疑似遭撞擊的裂傷；鼻子隱約有進水，是否因此溺水、昏迷致死，甚至他殺可能，都很難判定，將解剖才能釐清死因。
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標題：漁船遭撞失蹤64H 船長陳屍活水艙
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