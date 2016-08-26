叩警嗆抓不到 蠢被套話

2016-08-26

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕57歲洪姓通緝犯，23日深夜酒後多次打電話到警局挑釁嗆聲：「你們警察抓不到我啦！」巡佐張志忠接到電話後，藉著跟他聊天，套話問出他人在基隆市信義市場超商外的公用電話，聯繫線上警力將他逮捕到案。

警方調查，洪姓男子犯下多起傷害案件，每次深夜飲酒後，就會跑到公用電話前，打電話到忠二路派出所或是110搗蛋，還常跟警員嗆聲，許多警員都曾接過類似電話。

警方調查，洪男因為涉及3起傷害案件遲不到案，被基隆地檢署發布通緝，多次聯繫他到案說明，但他手機都沒人接聽。