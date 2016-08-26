拐乾女兒母千萬 又詐翁

2016-08-26

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子蔡孟辰詐騙乾女兒母親1500萬元判刑4年10月，又涉嫌利用美色，以投資保健食品公司為由，詐騙67歲陳姓獨居老翁398萬元，新北地檢署昨再依詐欺取財罪嫌將蔡女起訴。

44歲的蔡女自稱是保健食品公司總裁，前年8月主動與公司舊客戶陳姓老翁接洽，聲稱公司推出「800萬甲魚精尊爵專案」，投資者可擔任保健食品公司董事、擁有私人助理，每月還享有10萬元分紅，及投資滿1年將贈送免費產品等福利，游說老翁投資，還說這是「秘密專案」，只告訴他。