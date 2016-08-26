首例!法部主秘 女性接任
2016-08-26
〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上任後，最大一波部內主管人事異動昨天定案，法務部主任秘書由法律事務司長林秀蓮接任，林秀蓮是首位女性、且以非司法官身分接任法務部主秘職務者，對兩性平權和提振法制人員士氣有指標性意義，她的法律事務司長一職將由金管會法律事務處長鍾瑞蘭調任。
另外，國際及兩岸司長將由蔡秋明接任，副司長由孟玉梅接任，綜合規劃司長由林麗瑩接任，副司長由黃謀信接任，行政執行署長由朱家崎接任；上述人事異動將於9月1日交接。
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