法語正妹從警 以柔克剛

2016-08-26

〔記者吳政峰／基隆報導〕女警丁幼安今年1月至基隆市第三警分局百福派出所服務，清純面容加上溫柔語氣，擄獲不少當地民眾的心，連男警辦理酒駕或毒品等案時，為讓嫌犯冷靜，也請丁幼安出面協調，衝突場面瞬間降溫，堪稱「安撫療癒系」女警。

「叔叔、弟弟都是警察啊！」小時候的丁幼安看到叔叔著警服，覺得超級帥氣，長大後又見小時候被她保護的弟弟，竟也變成人民保母，欣羨不已，法語系畢業後擔任秘書一陣子，仍選擇從警；這個決定引發家庭革命，家人認為她「太溫柔了」不適合從警，她堅持朝目標而行，最後果真成功。