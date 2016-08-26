生完兩胎 才知夫外遇3年
2016-08-26
〔記者溫于德／台北報導〕金融機構經理小美（化名）與台灣人壽保險公司前董事長朱炳昱的次子朱健瑋，交往後結婚。小美第二胎產後突然收到徵信社寄來的資料，得知丈夫與另名謝女有婚外情，男方甚至帶小三前往自己蜜月飯店發生性關係，拍攝性愛照片留念，小美氣得提告求償千萬。
台北地院審理，朱男、謝女均承認犯罪，都認為無法負擔千萬求償金。法官表示，千萬確實過高，但被告惡行造成婚姻破裂，小美甚至需求診精神科，仍判兩人需連帶賠償200萬，可上訴。
據了解，朱炳昱日前受訪時，曾對兒子讚譽有加。他說，兒子從小就很會唸書，已在多家世界級大公司服務過，包括摩根士丹利、日本野村證券與摩根大通等外資機構，從事資產管理工作。
全案起於民國94年，小美、朱男相識後交往結婚；小美婚後專心顧家，主動辭職，先後產下2子；但去年9月，突然收到徵信社資料，才知自己辛苦懷孕、產子同時，丈夫卻在外大搞小三。
小美發現丈夫、小三外遇時間長達3年，從101年至104年，也是她懷第一胎到第二胎產後；內容包括LINE對話、性愛照與影片，讓小美無法接受的是，丈夫甚至帶小三前往自己蜜月時住的飯店，性交且拍照留念。小美氣得質問丈夫、小三，雖獲道歉，但她仍提起損害賠償之訴，求償千萬。
法官認為，小美雖求償金額太高，但被告犯行除造成她婚姻破裂，也使她需持續接受心理諮商、精神治療等，仍判被告應連帶賠償200萬。小美、朱男則在今年3月，經法院調解已離婚。
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