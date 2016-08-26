嫁妝「添富」上酒店 捲入衝突

2016-08-26

〔記者王冠仁／台北報導〕演員成潤曾在鄉土劇「嫁妝」飾演反派角色「張添富」，他與何姓友人在台北市中山區的酒店「十七會館」喝酒，鄭姓酒客連續兩次「走錯」包廂，還打算拿走成潤包廂內冰桶。成潤與何男上前制止，未料混亂中，鄭拿起冰桶亂丟砸中何男頭部，成潤趕緊將他送醫；因雙方互不提告，這場鬧劇也告平息。

40歲的成潤本名陳偉銘，曾演出「台灣靈異事件」、「細說台灣」等多部電視劇，近年來最知名的演出作品則是鄉土劇「嫁妝」飾演壞咖「張添富」，精湛演技讓不少觀眾「恨得牙癢癢」，知名度也逐漸竄升。

警方調查，成潤昨天清晨5點半時，與32歲何姓友人在台北市錦州街酒店「十七會館」內喝酒聊天。當時一名他們不認識的40歲鄭姓酒客忽然走進包廂，拿走桌上的空酒瓶；成潤與何男發現對方喝醉，不以為意。

未料數分鐘後，鄭男又再次「走錯」包廂，這次還試圖拿起桌上冰桶；何男見狀上前制止，鄭男開始朝成潤、何男飆罵。鄭男帶著醉意，最後竟拿起冰桶丟擲；混亂中，何男左額頭被砸中受傷，成潤見狀帶友人前往醫院就醫。