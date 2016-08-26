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詐騙機房開張10天 進帳203萬

2016-08-26

〔記者邱俊福／台北報導〕以「瘋狂神射手」為代號的詐騙機房，本月初藏身於宜蘭縣三星鄉一處農村別墅，專騙中國民眾，且為躲避查緝，特別在門口飼養一對鸚鵡示警，短短10天，就詐騙14筆，高達203萬元，刑事局電信偵查大隊逮捕負責管理的男子羅裕智等8人到案。

警方調查，29歲羅嫌，曾擔任傳播小姐的駕駛，隨後跟友人投資生意虧損，本月初透過友人介紹，負責管理該處機房，月薪3萬元，而其他話務成員分別扮演中國移動電信客服人員、公安人員加以行騙，佣金則是得手款項的5％。

該集團從本月12日至22日止，共行騙14筆，被害人遍及中國福建、湖南、四川。

警方說，該集團選擇租用農村的3樓透天別墅，作為詐騙機房，除四周田野，不易監控，羅嫌也在別墅門口特別飼養2隻鸚鵡示警，話務成員則採集中式管理，進入據點後，出入都得門禁管制。

警方攻堅破窗時，逮捕管理的羅嫌與機房成員共8嫌，其中男子黃頂榮曾於99年在越南被查獲電話詐欺，遭判刑2年4個月，目前仍詐欺通緝中。

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  • 警方破窗攻堅。（記者邱俊福翻攝）

    警方破窗攻堅。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方破窗後，羅裕智等8人現場被逮。（記者邱俊福翻攝）

    警方破窗後，羅裕智等8人現場被逮。（記者邱俊福翻攝）

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標題：詐騙機房開張10天 進帳203萬


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