毒賊假小開 拐回收業者偷人建材
2016-08-26
〔記者曾健銘／新北報導〕男子陳吉賓誆騙資源回收場業者自己是小開，佯稱有批鋼製建材急於變賣，業者不疑有他，分批到陳男指定的工廠載運總價達364萬的機器、建材，僅以20萬元賤賣；當業者到工廠載運上百支C型鋼時，正牌老闆發現報警，資源回收業者驚覺被騙，警方逮捕陳嫌與蕭姓共犯，依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，23歲男子陳吉賓疑因缺錢買毒，找來28歲蕭姓友人聯手，日前向資源回收業者佯稱自己是新北市泰山區大科路某鋼鐵工廠的小開，有批鋼鐵建材、機器急需變賣，業者不疑有他，本月11日到工廠內估價後，先載走發電機2台、空壓機2台、不鏽鋼泳池2個，21日又載走建築鐵柱5000支，總價364萬的建材被陳男賤賣20萬元。
警方表示，因該工廠作為倉庫使用，建材被偷運後，業者渾然不知；23日下午3時許，資源回收業者回到工廠內載運188支C型鋼，鄰居發現通知莊姓業者到場，泰山分駐所警員獲報到場，逮捕李姓、許姓與吳姓員工，3人喊冤，警方發現3人也受騙，當晚警方另逮獲陳姓、蕭姓2嫌。
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