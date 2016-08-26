侵占老人互助金 1年半6200萬入袋

2016-08-26

〔記者楊國文／台北報導〕曾任稅務員的社團法人中華民國臆勝協會前理事長曾永承，被控前年4月起，涉嫌謊稱代墊往生的會員老人互助金，詐領協會款項，或擅自變更印鑑侵占協會老人福利互助金，獲取6200多萬元不法所得，台北地檢署昨指揮台北市調處搜索曾男住處等地，檢方晚間複訊後，依業務侵占、詐欺等罪嫌諭知曾男25萬元交保候傳。

檢調接獲臆勝協會內部人員檢舉指稱，曾永承自103年4月至104年10月間，涉謊稱代墊往生的會員老人互助金、行政費用款項，及佯稱已將老人會員繳交給協會的互助金，依規定匯到內政部指定帳戶，卻予以侵占。也擅自變更印鑑，侵占互助金、公款等，高達6200多萬元。

北檢指揮北市調處蒐證，昨指揮台北市調處搜索曾男住處、協會辦公室等2地點，將曾男約談到案，並傳訊6位證人協助調查後均請回，檢方晚間諭知曾男25萬交保。

臆勝協會最早是於92年12月成立台灣省老人福利會開始，94年起陸續成立彰化縣老人福利會等組織，去年1月合併改為社團法人中華民國臆勝協會會員互助福利會。

該會官網稱，該會宗旨是結合團體互助合作，藉由逐月儲存喪葬費用，避免家庭重大變故時造成負擔。當會員往生時，家屬依約領取往生慰問金，協助辦理（往生禮儀）傳承早期農村（父母會）急難救助精神的美德。