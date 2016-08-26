| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

侵占老人互助金 1年半6200萬入袋

2016-08-26

〔記者楊國文／台北報導〕曾任稅務員的社團法人中華民國臆勝協會前理事長曾永承，被控前年4月起，涉嫌謊稱代墊往生的會員老人互助金，詐領協會款項，或擅自變更印鑑侵占協會老人福利互助金，獲取6200多萬元不法所得，台北地檢署昨指揮台北市調處搜索曾男住處等地，檢方晚間複訊後，依業務侵占、詐欺等罪嫌諭知曾男25萬元交保候傳。

檢調接獲臆勝協會內部人員檢舉指稱，曾永承自103年4月至104年10月間，涉謊稱代墊往生的會員老人互助金、行政費用款項，及佯稱已將老人會員繳交給協會的互助金，依規定匯到內政部指定帳戶，卻予以侵占。也擅自變更印鑑，侵占互助金、公款等，高達6200多萬元。

北檢指揮北市調處蒐證，昨指揮台北市調處搜索曾男住處、協會辦公室等2地點，將曾男約談到案，並傳訊6位證人協助調查後均請回，檢方晚間諭知曾男25萬交保。

臆勝協會最早是於92年12月成立台灣省老人福利會開始，94年起陸續成立彰化縣老人福利會等組織，去年1月合併改為社團法人中華民國臆勝協會會員互助福利會。

該會官網稱，該會宗旨是結合團體互助合作，藉由逐月儲存喪葬費用，避免家庭重大變故時造成負擔。當會員往生時，家屬依約領取往生慰問金，協助辦理（往生禮儀）傳承早期農村（父母會）急難救助精神的美德。

廣告
  • 臆勝協會前理事長曾永承涉嫌變更協會印鑑盜領、詐取協會款項，不法所得超過六千萬元。（記者劉信德攝）

    臆勝協會前理事長曾永承涉嫌變更協會印鑑盜領、詐取協會款項，不法所得超過六千萬元。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 互助金 侵占
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：侵占老人互助金 1年半6200萬入袋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.