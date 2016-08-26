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八仙樂園停業年餘 淪偷兒樂園

2016-08-26

〔記者黃捷／新北報導〕八仙樂園因發生重大塵爆案被新北市政府勒令無限期停業，至今426天，園區遊樂設施閒置，漂漂河都長滿青苔，景象荒涼，不料，空蕩園區淪為竊嫌目標，價值1700萬的機房設備全遭歹徒搬空，警方逮獲男子李津瓏為首的3名竊嫌。

蘆洲警分局八里分駐所21日接獲園區報案，稱機房遭人侵入，所長楊建良查訪釣客，發現八仙園區圍牆高達4公尺，部分圍牆加設防盜鐵絲網，但東側因有紅水仙溪當「護城河」，圍牆高不到2公尺。

警方22日晚間10時巡邏發現，靠近「護城河」海岸自行車道，停放可疑小貨車，當時正值退潮，「護城河」水量見底，推測犯嫌侵入園區，派員埋伏。

員警苦等4個小時，23日凌晨2時，果然見到李嫌等3人搬著大量配電箱電纜、主機板等贓物，鬼鬼祟祟從河中爬出，當場逮人，清點查獲15個主機板、3條電纜控制線、電源線，粗估超過1700萬；警方另從3嫌身上起獲安非他命、海洛因及毒品吸食器，其中一人身上更持有土製炸彈，疑為竊盜工具。

3嫌供稱，因缺錢花用行竊，八仙休園一年多，平時只有單薄警衛看守大門，園區內都沒有人，才對此下手，竊嫌21日勘查地形、破壞設備，就是為了22日行竊預先準備；警方訊後依竊盜、毒品、槍砲罪嫌移送3嫌。

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  • 八仙園區內漂漂河，現長滿青苔。（記者黃捷翻攝）

    八仙園區內漂漂河，現長滿青苔。（記者黃捷翻攝）

  • 竊嫌摸黑潛入八仙園區偷竊。（記者黃捷翻攝）

    竊嫌摸黑潛入八仙園區偷竊。（記者黃捷翻攝）

  • 3賊摸黑偷主機板及電纜。（記者黃捷翻攝）

    3賊摸黑偷主機板及電纜。（記者黃捷翻攝）

  • 3嫌遭移送法辦。（記者黃捷翻攝）

    3嫌遭移送法辦。（記者黃捷翻攝）

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標題：八仙樂園停業年餘 淪偷兒樂園


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