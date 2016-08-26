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威力彩頭獎 1注獨得9.6億

2016-08-26

〔記者吳佳蓉、何宗翰／台北報導〕昨晚威力彩終結連27摃，頭獎1注獨得9.65億元，扣稅後實領約7.7億元，獎落台中市南屯區五權西路三段59號「億連發彩券行」。

若以扣稅後實領獎金約7.7億元計算，可買下26台每輛要價2900萬元的限量藍寶堅尼超跑；若想購買一戶平均單價4億元的知名豪宅「帝寶」，獎金也還有剩。

台灣彩券公司表示，此次頭獎累積金額未達10億就開出，頭獎金額9.65億元為今年次高，低於3月14日開出的10.5億元。

億連發彩券行陳姓店長昨晚表示，開店9年總算苦盡甘來，開出頭獎真的很高興，但對於是誰這麼幸運也沒有頭緒，希望未來生意越來越好。

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  • 陳姓店長開店九年，終於開出頭獎。（記者何宗翰攝）

    陳姓店長開店九年，終於開出頭獎。（記者何宗翰攝）

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