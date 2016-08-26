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偷開偵防車抓回落跑2嫌

2016-08-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局刑警大隊日前偵辦毒品案，查獲通緝犯曾建志與唐國薰，卻因偵防車鑰匙未拔，曾嫌趁機劫車載唐嫌逃逸。警方前晚發現兩人藏匿在彰化縣員林市湖水巷某民宅，徹夜埋伏後，昨下午攻堅將兩嫌逮捕歸案。

偵防車鑰匙未拔被開走

嘉縣刑大偵三隊23日到嘉市偵辦販毒集團案，當時將34歲通緝犯曾建志的右手與32歲男子唐國薰的左手銬在一起，帶入偵防車後座，卻被曾嫌爬上駕駛座劫車逃逸。

警方調查，兩人劫車後逃到彰化、南投一帶，繞了約4個小時後，將車棄置在南崗工業區附近，並將車鑰匙丟棄，疑似被接應離開。

警方調閱監視器追查，並清查交友狀況，研判兩人藏匿在員林市黃姓男子屋內，監控整夜，未發現有人外出；昨下午發現曾、唐的友人進屋後不久即出門，研判兩人就在屋內，下午4點多破門逮人。

曾嫌被逮大叫「大哥歹勢」

曾、唐兩人見20多名員警破門而入，曾嫌立即爬到頂樓夾層，唐嫌則逃到另一間房；警方分組向前壓制逮捕上銬，曾嫌被逮時還大叫：「大哥，歹勢啦！」稍後被帶到棄車地點尋獲偵防車鑰匙，員警並將45歲黃姓屋主帶回。警訊後將3人分依脫逃、藏匿人犯等罪嫌移送法辦。

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  • 警方在屋內逮捕唐國薰。 （記者林宜樟翻攝）

    警方在屋內逮捕唐國薰。 （記者林宜樟翻攝）

  • 曾建志被警方逮捕時，大喊 ︰「大哥，歹勢啦！」（記者林宜樟翻攝）

    曾建志被警方逮捕時，大喊 ︰「大哥，歹勢啦！」（記者林宜樟翻攝）

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