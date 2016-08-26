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台灣之光BB槍達人 賣有殺傷力空氣槍

2016-08-26

怪怪貿易年營收逾4億

〔記者黃欣柏／台北報導〕BB槍達人廖英熙熱愛生存遊戲，一手打造年營收數億元的BB槍大廠「怪怪貿易」，其自有品牌「G&G」槍枝更被美國網站評為最實用BB槍冠軍；不料，他近日接連被查獲私下製造、販售具殺傷力的空氣槍，士林地檢署昨將他依槍砲條例起訴。

廖英熙被起訴

廖英熙20多年前在西門町代理玩具起家，有感於進口產品的維修、保養不易，於是自行開模，專注開發獨家款式高品質BB槍，成功打造年營收超過4億元的「怪怪貿易」公司；產品9成外銷，不僅被美國相關網站評為「最實用BB槍」冠軍，許多生存遊戲玩家也盛讚是台灣之光。

美國網站評為BB槍冠軍

基隆市刑大獲報，懷疑廖男涉嫌製造具有殺傷力的槍枝，日前將查扣的5把可疑槍枝送交鑑定，證實具有殺傷力；警方更發現，廖男疑似把槍枝銷售給青少年，依法將他送辦。

警方不久後二度上門搜索，又在廖男店內查獲10多把具殺傷力的槍枝，訊後再將廖男及協助販售的店員一併送辦；士林地檢署調查後，認定廖男違法事證明確，昨將他起訴，店員則因不知槍枝違法，獲不起訴。

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  • 廖英熙成立「怪怪貿易」公司，產品9成外銷，不僅被美國相關網站評為「最實用BB槍」冠軍，許多生存遊戲玩家也盛讚是台灣之光。圖中人與新聞事件無關。（資料照）

    廖英熙成立「怪怪貿易」公司，產品9成外銷，不僅被美國相關網站評為「最實用BB槍」冠軍，許多生存遊戲玩家也盛讚是台灣之光。圖中人與新聞事件無關。（資料照）

  • BB槍達人廖英熙，被查獲私下製造、販售具殺傷力的空氣槍遭起訴。 （資料照）

    BB槍達人廖英熙，被查獲私下製造、販售具殺傷力的空氣槍遭起訴。 （資料照）

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