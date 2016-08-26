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兒子都不來拿錢…婦百萬丟金爐燒 員警「洗錢」大作戰

2016-08-26

〔記者黃捷／台北報導〕80歲蔡姓失智老婦疑為了想見兒子一面，竟將百萬元鈔票丟進土地公廟的金爐焚燒，目擊民眾見狀，趕緊將鈔票掃出滅火，警方獲報，動員全派出所員警「洗錢」，花費4個小時，救回97萬5千元，剩餘無法辨識的焦黑鈔票，將送往刑事局鑑定。

警花4小時 洗回97.5萬

蔡婦供稱，領出這些錢，本來就是要留給兒子，但多次打電話叫兒子來拿錢，兒子都不理會，她一氣之下才燒錢。

毀損國幣有罪 兒代母求饒

兒子得知母親觸犯毀損國幣罪，頻頻幫母求饒，表示錢是母親的積蓄，要給她養老，因母親有失智症狀，才會做出脫序行為。

以為燒紙錢 民眾合力滅火

20日下午，有婦人至新北市淡水區中正路土地公廟拜拜，見蔡婦提著袋子站在金爐旁，一直往爐內扔紙，原以為燒紙錢，靠近一看，赫見全是真鈔，嚇得拿起掃把，將鈔票全掃出來，再與民眾合力裝水滅火，並報警求助。

淡水警分局中正路派出所員警到場，將蔡婦及焦黑的鈔票帶回，搬出一桶水，所長葉梓銘與4名員警將還能辨識的紙鈔一張一張洗乾淨，共救回575張千元鈔、200張兩千元鈔。

據了解，蔡兒擔任業務員，與妻小住新北市新莊區，蔡婦獨居在淡水區祖宅，曾任公務員的丈夫去年過世後，她情緒變得不穩，也被確診有失智症狀。

灰燼再送刑事局鑑定搶救

蔡兒說，自己每週均回去探母，因工作繁忙，曾將母親送安養院，但她不習慣，且生活尚能自理，便順母親意，讓她回到祖宅。這次突然焚燒百萬積蓄，擔心她會做出危及自己的舉動，在警方勸說下，隔天只好將母親送安養院，由專人照顧。

毀損國幣屬公訴罪，警方須函送新北地檢署，但蔡婦年滿80歲，依法可減輕刑責，警方也特別註明她精神狀態不佳，供檢察官及法官參考。

警方提醒，若不慎焚毀鈔票，可向各地調查站申請鑑識服務，再持證件及鑑識結果證明，至台灣銀行兌換等額鈔票。

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  • 警方裝水「洗錢」。（記者黃捷翻攝）

    警方裝水「洗錢」。（記者黃捷翻攝）

  • 5警在派出所內拯救燒焦的鈔票。（記者黃捷翻攝）

    5警在派出所內拯救燒焦的鈔票。（記者黃捷翻攝）

  • 蔡婦站在金爐旁燒鈔票。（記者黃捷翻攝）

    蔡婦站在金爐旁燒鈔票。（記者黃捷翻攝）

  • 民眾從金爐內掃出大量鈔票。（記者黃捷翻攝）

    民眾從金爐內掃出大量鈔票。（記者黃捷翻攝）

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