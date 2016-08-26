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受害女氣炸：這就是我們的外交？

2016-08-26

〔記者王冠仁、邱俊福／台北報導〕土耳其駐台副代表都庫哈里在酒吧性騷擾女客、鬧事，事件爆發第二天即離台，被都庫哈里性騷的陳女昨天受訪說：「超生氣的！」她認為都庫哈里應該知道自己是否具有刑事豁免權，假若他真的離台，表示他自始至終都在欺騙，土耳其辦事處也是從頭到尾在耍外交部。

陳女也氣憤表示，都庫沒道歉就落跑，她前晚對都庫提告，外交部昨天才表明台灣與土國沒有刑事豁免權，「難道我沒出面提告、大家就會忘記這件事，難道這就是我們的外交手段？」

陳女說，土耳其官方此次做法「就是擺爛」，未來她的親友不排除到土耳其駐台辦事處外靜坐抗議，希望外交部能夠透過外交管道讓都庫哈里公開道歉，甚至連他的長官都要連坐處分。

警方則說，土耳其駐台辦事處人員曾在本月9日，前往都庫哈里鬧事酒吧所處轄區安和路派出所致歉，但都庫當天未出現。土耳其官方人員表示，願意賠償店家的損失，但未說詳細金額。

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  • 被都庫哈里性騷的陳女昨天受訪說：都庫哈里應該知道自己是否具有刑事豁免權，假若他真的離台，表示他自始至終都在欺騙。（資料照）

    被都庫哈里性騷的陳女昨天受訪說：都庫哈里應該知道自己是否具有刑事豁免權，假若他真的離台，表示他自始至終都在欺騙。（資料照）

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