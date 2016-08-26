本就記載無刑事豁免權 外交部拖了53天才確認

2016-08-26

記者呂伊萱／特稿

土耳其駐台副代表都庫哈里日前酒後鬧事，外交部聲稱無法確認他是否享有刑事豁免權，檢警單位因此遲遲無法進入司法程序。就在這縫隙時間裡，都庫哈里早就溜回土耳其。縱放疑犯，誰該負責？

本案發生在7月初，都庫哈里第一時間被帶到派出所，外交部禮賓司人員到場後，查閱台土最新的「雙邊特權禮遇對照表」，上頭記載雙方並無刑事豁免權。原本此事可以到此為止，但外交部居然幫對方設想，認為需再向土國政府確認此事，檢警當日才無奈同意都庫哈里離開。

事發1個多月，外交部聲稱數度洽請土耳其外交部，要求正式函覆，確認是否相互享有豁免權，但一直未獲得答覆。外交部後來還幫忙解釋這是因為土耳其政變而一團亂所致。

此事一直拖到8月中旬雜誌揭發，外交部才再發出特急電，訓令駐土耳其代表與土國嚴正交涉、並限期答覆。看似強硬，但當媒體詢問時，外交部又稱所謂「限期」只是為了表達急迫性，並非一定要對方何時回覆。

就這樣一天拖過一天，外界才發現此案於媒體揭發後的隔天，都庫哈里已迅速搭機離台，而且要離境前，外交部居然還知情。

外交部官員這幾天被問及此事時，推說「還沒有進一步消息」，完全掩蓋都庫哈里已離台的事實，不免讓人質疑，為何外交部要如此包庇及掩護都庫哈里？

英商林克穎撞死孝子後逃往國外，外交部不記取教訓，反而形同在幫忙疑犯開脫，若都庫哈里再也不回來台灣，說外交部就是共犯也不為過。