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性騷擾、襲警…無豁免權 土國副代表早跑了

2016-08-26

媒體揭發隔天就落跑

〔記者錢利忠、呂伊萱／綜合報導〕土耳其駐台副代表都庫哈里上月3日凌晨在夜店涉嫌性騷擾女客又襲警，涉嫌妨害公務及性騷擾等，本月17日媒體揭露，外交部卻直到昨天才確認他沒有刑事豁免權，但他早在18日就大搖大擺出境，引發社會譁然；台北地檢署昨簽分他字案，將先寄傳票給都庫，並指若屢傳未到，將通報國際刑警組織並發布通緝。

外交部昨才說無豁免權

外交部昨證實，都庫哈里依正常程序請假，已在上週四搭機返回土耳其；外交部第一時間雖已接獲通報，因查無境管而放行。外交部表示，已訓令我駐土耳其代表處，告訴土國政府，請都庫儘速返台，配合我國司法調查。

朝野立委同轟外交部縱放

朝野立委昨批評，外交部處理動作太慢，形同縱放罪犯。國民黨立委江啟臣認為，外交部有很大瑕疵，當時就該公事公辦。民進黨立委王定宇說，都庫哈里丟盡土耳其的臉也污辱所有女性。民進黨立委蔡易餘說，此案關鍵在豁免權的確認，外交部消極到不可思議。

土國拗副代表在休假

土耳其駐台代表艾瑞康昨拒絕受訪；至於都庫會不會返台？土耳其辦事處只說他是休假狀態。

上月3日案發後，都庫由警陪同赴北檢說明，並引用《維也納外交關係公約》，主張他在台灣有刑事豁免權；檢方訊問後，為釐清他有無刑事豁免權，還函詢外交部，並將他請回。

事隔1個多月，外交部發言人王珮玲昨天才說，依台土最新「雙邊特權禮遇對照表」，雙方並無刑事豁免權，但因此案重大，且土耳其核發的官員證上，記載享有刑事豁免權的文字，檢警當天才據以同意都庫哈里離開。

檢將通報國際刑警追查

王珮玲表示，外交部數度洽請土耳其外交部正式函覆我方，確認是否相互享有豁免權，期間土耳其歷經政變，一直未回覆。上週三外交部再發出特急電，訓令駐土代表嚴正交涉、並限期答覆，但迄無回應，我方遂於本週二致函法務部，副本給土耳其駐台辦事處，表明雙方外交人員並無享有刑事豁免權，此案將依我國司法程序辦理。

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  • 土耳其副代表都庫哈里搭訕女客不成，又涉嫌襲警（紅圈處），經過53天，台灣外交部確認他無豁免權，但他早已在上週四離境。 （資料照）

    土耳其副代表都庫哈里搭訕女客不成，又涉嫌襲警（紅圈處），經過53天，台灣外交部確認他無豁免權，但他早已在上週四離境。 （資料照）

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