驚悚！男子國道慘遭10車輾壓成肉泥 警過濾百車追兇

2019-02-11 17:05

〔記者湯世名／彰化報導〕國道驚傳一起駭人聽聞的死亡車禍！1名韓姓男子今天清晨開車載陸姓女友行經國道1號王田路段時，因發生自撞事故駛往路肩，與女友互換駕駛，不料才剛下車即遭後方多輛車連續撞擊當場死亡，韓男身體還因遭多車輾過四分五裂，變成一灘肉泥，死狀甚慘，陸女驚嚇過度不斷哭泣，憑印象告知警方約有10輛大小車輛輾過韓男，由於肇事車輛在輾人後均未停車，警方已過濾上百輛車展開追查。

國道警方調查，這起車禍事故發生在今天清晨5時許，49歲的韓姓男子開車載56歲陸姓女友行經國道1號北上185公里王田路段時，韓男疑因恐慌症發作，車輛不慎失控撞擊內側護欄，陸女連忙抓緊方向盤往右偏，緩緩駛向路肩停車。

陸女認為韓男不適合繼續駕駛，遂提議互換駕駛，陸女由乘客座直接爬到駕駛座，韓男則下車欲走往右側，不料才剛下車旋即遭後方多輛不明車輛撞擊，韓男當場遭撞死躺在外側車道，且因連續遭撞擊，全身不僅四分五裂，還被輾壓成一團肉泥，幾乎僅剩1支手臂還看得出來，現場血跡斑斑，慘不忍睹，全程目睹男友遭撞慘狀的陸女驚嚇過度，坐在車內哭泣。

國道三隊警方據報趕抵現場處理，拖吊車業者發現韓男死狀都不忍直視，也增加相關人員清除事故現場的難度，直到上午8時才處理完畢。警方發現涉嫌撞死韓男的肇事車輛全都未停車，行蹤不明，由於韓男轎車上並未裝設行車紀錄器，坐在車上的陸女儘管目擊韓男被撞死的過程，但因為驚嚇過度，今天下午始能製作筆錄。陸女指稱，印象中大約有10輛大小車輛撞擊韓男。

據警方了解，陸女與韓男交往約10年之久，2人都曾有婚姻紀錄，同住台中市，感情甚篤，死者家屬也已進行認屍。警方接獲1名當時曾經過該處的駕駛聯繫，表示該車行車紀錄器有拍攝相關過程，願意提供給警方。

國道三隊指出，由韓男被撞慘死狀況研判，應該有多輛大型車輛輾過韓男，除已過濾上百輛車，也將根據該名駕駛提供的行車紀錄器追查，並呼籲今天清晨曾行經該路段的用路人，如有目擊或行車紀錄器錄到相關撞擊過程，立即提供給警方以利偵辦。

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