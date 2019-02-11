情侶吵架太大聲爆衝突 13人打架全遭逮

2019-02-11 16:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區麗園一街一處公園，昨凌晨驚傳民眾打架，21歲郭姓男子與17歲古姓女友在公園內大聲爭吵，導致在一旁喝酒的31歲張男等3人不滿，雙方爆發口角後，郭男與女友慘遭3人圍毆，當場掛彩，當時就在附近的8名友人見狀趕緊上前助陣，先動手的張男反被對方打成豬頭，警方事後也將13人全部帶回偵辦。

警方調查，昨日深夜12時許，郭男、古女2人因喝醉酒後在公園內吵架，但2人吵架聲音太大，當時與在公園內喝酒的張男、30歲林男、25歲許男等人不滿遭打擾，上前勸阻反遭對方嗆聲，3人憤而毆打情侶檔。

警方表示，當時正在附近聊天的郭男友人聽到呼救聲，8人隨即前往助陣，反將先動手的張男3人圍毆打倒在地，張男更慘遭打破頭，直到警方快打部隊到場將雙方架開，才未釀成更嚴重衝突。

事後經查張男等3人與古女、郭男全身有多處擦挫傷，所幸送醫後皆無生命危險，由於雙方互控傷害罪，警方依法受理，訊後也依照聚眾鬥毆等罪嫌將另外8人移送法辦。

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