警察使出「快問快答」 通緝犯冒名破功

2019-02-11 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市66歲的許姓毒品通緝犯騎機車被警方攔查，他用弟弟的名字應付警察，員警察覺有異，使出「快問快答」妙計，用頗快的速度問他機車是誰的？車主名字為何？他說，機車是他弟弟的，並說出弟弟的名字，警察又問「那你叫什麼名字？」，他仍說出弟弟的名字，警察質疑「車子是你弟弟的，你的名字又跟你弟弟的名字一樣？」，許男才驚覺自己說錯話，承認自己是通緝犯，潛逃原因是「外面的空氣，還是比監獄中自由」。

中市警局第三分局東區分駐所員警上月23日於公園內，見到有著一張「藥仔面」的許男，騎乘機車正要離去，員警直覺可疑而盤查，許男宣稱機車車主是弟弟，員警直覺可疑，查看機車置物箱物品，見到許男的健保卡，遂詢問許男的真實身份，但許男卻用弟弟的名字冒名應付警察。

員警也不是省油的燈，使出「快問快答」，問他機車車主是誰？他答稱車主是自己的弟弟，警察又問他車主的名字，他答覆弟弟的真實名字，警察問他「那你叫什麼名字？」，他又講出弟弟的名字，員警質疑說，「為什麼你的名字跟弟弟的名字一樣？」，他改口說機車車主不是弟弟，而是他本人，不過，警方已不聽他狡辯，拿出健保卡，他只能坦承告知自己名字，也承認自己是毒品通緝犯。

許男說，自己打臨工居無定所，雖知被通緝，卻沒收到到案的通知書，更重要的是，「外面的空氣，還是比監獄中自由」，遇到警察遂冒用弟弟的身分，當天因血壓高去就醫，才會隨身攜帶健保卡，沒想到卻因此曝光，得在獄中過年了，警方將他解送地檢署歸案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/