疑車速過快遇東北側風 女大學生開學前自撞命危

2019-02-11 15:34

［記者陳賢義／台東報導］高雄雷姓女大學生趁寒假尾聲，偕同學和友人一起抵台東遊玩，今日下午一群人騎機車行經卑南鄉利吉大橋，獨騎機車的雷生疑因車速過快，加上突遇東北季沿河谷疾吹引發側風，導致人車失控自撞橋上護欄，連人帶車滑行20餘公尺才停止，警消人員據往馳援送醫，雷生到院前已無生命跡象，搶救中。

雷生到院經搶救，雖然恢復微弱心跳和呼吸，但情況危急，但頭顱凹陷、面目全非，情況十分危險，隨時都可能有生命危險。警方調查，這起意外發生在今日下午近1時許，雷生偕同學和友人騎機車出友，正在騎下橋時，騎乘在第二輛的雷生行經轉彎，突然失控自撞護壁，隨後友人赫見，立刻報案求援。

警方表示，雷女雖然配戴安全帽，但為俗稱「西瓜皮」式的安全帽，保護能力遠不及全罩式，研判肇事原因疑似車速過快，加上突遇強勁側風，以機車過於靠近護欄，因而失控自撞，翔實原因待調查釐清。中央氣象局觀測站則表示，台東市區今測得陣風為6級，但事發地為開闊河口地形、風力更劇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/