遲到站校門口、呆立講台...女師「風格迥異」考績差反告校方

2019-02-11 15:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一所國中的江姓國文女教師授課欠佳，更糟的是，她還有諸多「風格迥異」行為，包括遲到佇立於校門口，或呆立講台長達13分鐘，甚至下課後不肯離去，造成師生困擾，校方輔導無效而決議解聘，並將2012年考績評為「留支原薪」，江女針對考績提出訴訟，否認有上述「行為風格迥異」，並指校方提出的證物與評語造假，台中高等行政法院卻認為校方考評並無違法，判決江女敗訴，可再上訴。

判決書指出，校方從2011年秋天接獲學生或家長反映，江女教學不力，上課常呆立不語，校方巡堂發現江女上課音量小，教學狀況不佳，遂於同年10月兩度召開「覺察教師問題會議」請她改善，卻又發現她常站立在講台不講話，或授課音量小，與學生無互動，上課常遲到5分鐘以上。

更糟的是，校方還發現，江女於下課不肯離去，滯留於教室內或走廊，造成師生困擾；遂於同年底第三次召開「覺察教師問題會議」，將她列入不適任教師輔導，輔導1年餘，至2013年1月仍未改善，遂召開不適任教師處理小組會議決議資遣，針對資遣部分，江女提告敗訴，又再針對2012年考績「留支原薪」（停止晉級加薪）提出訴訟，聲明撤銷。

校方並強調，江女常遲到，且遲到時佇立於校門口，遲遲未進入辦公室，另有段考監考結束後，在教室門前擋住學生進出，未立即將考卷交回教務處等行為，學生身心發展尚未成熟，看見「行為風格迥異」的教師，難免心生疑慮或懼怕，對學生有不良影響。

江女則指自己授課「講解清楚詳實，教學進度適宜，與學生有互動」，她並指控校方提出的證據，包括走廊監視器錄影等記錄，都是變造或偽造，考績評語也是虛偽不實，自己並非「行為風格迥異」。

不過，台中高分院卻認為，錄影內容並非憑空偽造或變造，校方也非依據單一理由來衡量江女的考績，而是依據教學、服務等綜合考量，校方核定考績過程並無違法，判決江女敗訴，可以上訴。

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