Amiibo有出卡片？ Switch玩家別上當

2019-02-11 15:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲吳姓男子看準Nintendo主機「Switch」正當紅，尤其《薩爾達傳說：曠野之息》搭配「Amiibo」實體公仔網友討論度最高，吳男從中國批進大量仿Amiibo的「卡片」，低價販售給玩家，讓500至800元的公仔變成16、17元的卡片，雖然也能在遊戲內使用，但完全就是仿品，保二總隊刑事警察大隊接獲不少玩家檢舉，日前將吳男逮捕，並查扣近7000張盜版卡片。

Amiibo是Nintendo公司的NFC（Near-field communication，近距離無線通訊）產品名，讓電玩人物化為實體公仔，裡頭放置感應晶片，將公仔置於遊戲手柄感應位置，便可在遊戲內使用這些角色，亦能獲得特定寶物，除了增加遊戲互動，也提供收藏價值。

保二刑大偵一隊調查，有玩家檢舉在某些網路賣場購得NFC卡片，還非常廉價，雖然在遊戲內也可遊玩，但實體品質相對粗糙，警方實際以「NFC卡片非Amiibo公仔」、「NS NFC道具卡、收藏卡、自製卡」等關鍵字搜尋，果然找到相關產品，並循線查到源頭就是住在北市信義區的吳姓男子。

警方上門搜索，搜出6850張盜版NFC卡片，估計侵權市值達300萬元，吳男表示自己是由中國淘寶網批貨，轉售給台灣玩家，訊後警方依違反著作權法將吳男送辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/