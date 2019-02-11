高市橋頭槍擊24小時內破案 韓國瑜頒獎卻撂重話…

2019-02-11 14:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕大年初六高雄橋頭區發生槍擊案，警方不到24小時逮人破案，市長韓國瑜今天上午11點半到警局頒發破案獎金，肯定並慰勞警方犧牲假期偵辦，不過，他也意有所指，官警若還是舊思維、一成不變，一樣的薪水待遇，可以選擇調金門、澎湖、馬祖，要留高雄就要有迎接新挑戰的決心。

韓國瑜以歐洲治安為例，維也納、塞納河等國際景點，卻得要小心扒手，影響當地的觀光與評價甚鉅，就是因為沒有良好治安，他語重心長拜託所有警察，一定要讓外來客覺得高雄市治安好的不得了，也要讓高雄市民可以信任依賴。

韓國瑜表示，駁二特區光這2天就湧入70多萬人潮，新局面的到來正挑戰著高雄市，警察的服務和思維若還是舊有、固定，甚至一成不變，澎湖、金門、馬祖的警察待遇都一樣，若覺高雄人多事雜，可以選擇其他地方當警察，已經知道高雄有了新的變化，就必須要有新的調整。

韓國瑜說他上任第一天，就想著下台的那一天「人家會怎麼評價我？」對於岡山分局不到24小時破槍擊案表示欣慰，特別抽空趕到高市警局參加新春團拜，也頒獎給破案單位，由分局長孫成儒接受，並與官警合照留念。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/