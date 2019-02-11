身心障礙男子竟走到西濱高架橋上被撞身亡

2019-02-11 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕患有極重度身心障礙的38歲張姓男子，昨晚莫明走上西濱快速道路南下140公里處路段，意外遭林男駕駛的小客車撞擊，經送醫急救後仍告不治，家屬今天上午發現張男走失徹夜未歸到警局報案，才知張男已身亡。

大甲分局大甲交通分隊表示，昨天晚上7點多，張姓男子不知為何走上西濱高架橋，林男（37歲）駕駛小車，當時剛好行經南下140公里處，突然撞上張男，張男當場被送往大甲光田醫院急救，惜仍不治；林男經酒測後無酒精反應，他向警方供稱，當時根本沒看到有人，結果就撞上了，趕快報警救人。

目擊者向警供稱，案發時，張男突然從中央分隔處走出來，林男車輛閃避不及才撞上；由於死者身上沒有證件，警方一直無法確認死者身分；直到今天上午6點多，死者家屬到大安分駐所報案張男失蹤，警方才確認死者身份。

張男家屬表示，張男患有極重度身心障礙，平常都在家裡，很少出門，家屬昨晚發現張男不見，因張男之前也常走失，事後都有有找到人，家屬到今天上午見張男遲遲未歸才到派出所報失蹤，不料，張男已死亡，對張男死因沒有異議。

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