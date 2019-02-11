值衛哨勤務睡大頭覺、沒叫醒對方的也有事！2士官吃官司

2019-02-11 14:04

〔記者黃建華／高雄報導〕半夜值部隊衛哨勤務竟逕自睡覺，真是離譜!海軍陸戰隊九九旅工兵旅的宋姓和朱姓士官去年4 月5 日負責值0點至2 點、2 點至4 點的安全士官衛哨勤務，朱男叫不醒宋男，原幫宋站哨，但值到3點太累，又去叫宋男起床，宋要朱把臂章、警棍放在床邊即可，朱未落實交接就去睡，遭同袍告發，2人都被憲兵隊依違反違反職役職責罪送辦。

高雄地院一審，將只顧睡覺的宋姓士官依違抗長官職權範圍內所發布與軍事有關之命令，判刑4月，如易科罰金12萬元。緩刑2年，並向公庫支付新臺幣5萬元。

朱姓士官則犯陸海空軍刑法第35條第一項的擅離勤務所在地罪，處拘役50日，如易科罰金5萬元。緩刑2

年，並向公庫支付新臺幣3萬元。

檢方起訴指出，服役於海軍陸戰隊九九旅工兵旅的朱男（23歲，屏東人）、宋男（23歲，台東人），2人去年4 月5 日分別擔任該單位長官職權範圍所為之命令，零點至2 點、2 點至4 點之安全士官。

當天凌晨1 點30分、1 點45分，朱男二度叫醒宋男準備接下一班的安全士官勤務，至2 點時，宋男稱身體不舒服，朱男主動表示願意代替宋擔任2 點至4 點的安全士官。

後因朱男身感疲憊，於3 點時，喚醒宋男，但宋男僅告訴朱男將值班臂章、警棍放在床邊即可，2人並未確實完成交接，即上床睡覺，擅離勤務。而宋男亦未起床擔任安全士官之衛兵勤務而違抗長官職權範圍所為之命令。

案經高雄憲兵隊報告偵辦，經雄檢起訴。

高雄地院審理時，法官認為宋、朱2人棄營區安全於不顧，減損長官對部隊之領導威信，危害軍隊紀錄，所為實不可取，但念及被告2 人犯後均能坦承犯行，態度尚可，分別判處宋有期徒刑4月，朱拘役50日，如易科罰金均以1千元折算1日。皆緩刑2年。可上訴。

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