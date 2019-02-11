屢吵架丈夫初三離家出走 婦負氣縱火尋短

2019-02-11 13:58

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮64歲的盧姓婦人，疑似因跟丈夫吵架，心情不佳，今中午在住家二樓房間內以棉被點火欲尋短，但因濃煙嗆人急忙呼救，一樓員工聞聲急忙上樓查看，發現整張床已陷入火海，消防隊員趕到救出盧婦，但她已無生命跡象，經緊急CPR後送醫救回，但仍有生命危險，火勢則在半小時後撲滅，詳細起火原因還有待調查。

警方表示，初步了解盧婦平時與劉姓丈夫素來不睦，經常吵架，過年期間疑似又發生爭執，丈夫一氣之下於初三就離家，至今未歸，而盧婦平常就有服用安眠藥習慣，近日又因丈夫離家，情緒陷入低潮，今中午疑似一時想不開，竟縱火欲尋短。

報案的員工表示，聽到人在2樓的盧婦呼救聲，急忙上樓查看，發現盧婦疑似將棉被點火導致整張床燃燒，他驚慌連忙通報消防隊，盧婦則仍困在2樓，消防隊員趕到時將盧婦救出，仍有生命跡象但意識昏迷，緊急CPR後送往部立苗栗醫院搶救。至於詳細起火原因仍有待火調人員調查。

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