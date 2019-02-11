阿婆遺失錢包 警察「一張發票」找到她

2019-02-11 13:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市周姓老翁於大年初四（8日），拿著一個零錢包到中市警局三分局立德派出所，指自己拾獲這個錢包，遺失者一定很心急，警方發現錢包內除了現金5903元之外，別無識別身分的證件，卻有3張發票，其中一張是連鎖賣場開出，員警翌日到賣場查詢銷售記錄，透過會員資料聯繫失主，是74歲的林姓老嫗，她高興說，自認遺失找不回來，為此難過一整夜，卻沒想到警察用「一張發票」就能找到她。

立德所調查，73歲的周姓老翁於8日晚間，在第三市場內撿到零錢包，他發現錢包內有一疊鈔票與零錢，共計5903元，善心的他認為失主一定很焦急，希望員警能找到失主，不過，警員黃柏華清點時，卻找不到證件，唯一線索是「3張發票」，員警認為其中一張一張連鎖賣場的發票，比較有可能查到失主。

黃員立即到這家賣場查詢，賣場因過年期間而提早打烊，黃員只好隔天再跑一趟，順利從銷售記錄中，查到會員資料，再透過會員資料找到失主，是74歲的林姓老嫗。

老嫗接到警方通知時喜出望外，她說，當天到第三市場買菜，因採購的物品太多，錢包不慎掉落，返家時才發現錢包遺失，她認為錢包內無證件，就算有人撿到送到派出所，警方也沒轍，因此難過了一整晚，沒想到隔天竟接到警方通知，她難以相信警察用「一張發票」也能找到她。

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