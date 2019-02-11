當街偷車遇車主攔截 賊喊：「不要以為什麼都是你的！」

2019-02-11 13:44

［記者鄭淑婷／桃園報導］58歲劉姓男子今天凌晨0點25分，在桃園市桃園區安東街行竊機車，蘇姓車主發現當場攔截，劉男沒逃跑反倒硬拗：「車子是我的！是我到廟裡拜拜送的！」令車主十分傻眼，桃園警分局武陵派出所巡佐張峰翊及警員陳明華接獲民眾報案趕往處理，經查車主確實是蘇男，直接將劉男依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨接獲民眾報案，指稱桃園區安東街有兩名男子在爭吵，已妨害到居民安寧，警方到場了解才知，兩人是為一輛機車起爭執；車主蘇男說，他騎機車到超商要買東西，剛進超商突然想起鑰匙忘記拔，回頭要去拿鑰匙，就看到劉男已把行李搬到機車踏墊，還戴上安全帽準備把機車騎走，他上前攔截時劉男竟硬拗：「機車是我的！」

劉男看到警方抵達，仍舊堅稱自己是車主，機車是他到廟裡拜拜時送的，甚至反控蘇男莫名其妙擋路，還理直氣壯嗆蘇男：「不要以為什麼都是你的！」直到警方透過車牌號碼查詢出車主就是蘇男，劉男才收起氣焰並坦承，看到機車鑰匙沒拔才想趁機騎走，怎知車主馬上出現。

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